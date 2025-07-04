Ограничения на полеты отменены в аэропорту Ярославля

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Временные ограничения на выпуск и посадку воздушных судов (ВС) отменили в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Запрет на использование воздушного пространства в этой гавани был введен ранним утром пятницы, 4 июля.

В настоящий момент аналогичные меры действуют в аэропортах Самары, Ижевска, Казани и Нижнекамска. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы гаваней переведены на усиленный режим работы.

Также утром пятницы подобные ограничения распространялись на аэропорт Саратова. Некоторое время он не принимал и не отправлял рейсы, однако позднее запрет был снят.