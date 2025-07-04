04 июля, 09:16Транспорт
Ограничения на полеты отменены в аэропорту Ярославля
Фото: depositphotos/nitinut380
Временные ограничения на выпуск и посадку воздушных судов (ВС) отменили в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – уточнил он в своем телеграм-канале.
Запрет на использование воздушного пространства в этой гавани был введен ранним утром пятницы, 4 июля.
В настоящий момент аналогичные меры действуют в аэропортах Самары, Ижевска, Казани и Нижнекамска. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы гаваней переведены на усиленный режим работы.
Также утром пятницы подобные ограничения распространялись на аэропорт Саратова. Некоторое время он не принимал и не отправлял рейсы, однако позднее запрет был снят.