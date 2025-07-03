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03 июля, 08:00

Транспорт

Борт авиакомпании Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

Борт авиакомпании Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

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Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, вернулся во Внуково. Как рассказали пассажиры, примерно через 2 часа полета, пилот сообщил, что борт возвращается в Москву.

Позже сотрудник авиакомпании объяснил, что у самолета были обнаружены неполадки и нужно было выработать топливо перед аварийной посадкой. В настоящее время пассажиры ждут повторного вылета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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