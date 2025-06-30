Движение будет ограничено на участке Никулинской улицы со 2 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничат на участке Никулинской улицы и местного проезда рядом с домом 42 по Озерной улице со 2 июля по 17 октября. Об этом горожан предупредили на портале мэра и правительства Москвы.

Изменения связаны с проведением инженерных работ. В частности, одну полосу на этой локации перекроют со 2 июля по 4 августа.

Полностью недоступным движение в этом районе будет с 5 августа по 8 сентября. Затем с 9 сентября по 17 октября на Никулинской улице будут перекрыты две полосы. Однако к этому моменту у водителей будет возможность проезжать по трем полосам.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также ограничения коснутся участков Крымского моста в Москве с 1 июля по 20 ноября. Одна полоса будет закрыта там из-за ремонтных работ.

Кроме того, с 1 июля по 30 сентября перекроют одну из трех полос в каждом направлении на участке от дома 53/2, строение 2 по улице Остоженка до дома 10, корпус 1 по Крымской набережной. С 30 сентября по 20 ноября одну из трех полос перекроют на внешней стороне.

