Новости Москвы: схема движения поездов по МЦД-2 временно изменится

Поезда в сторону центра временно не будут останавливаться на станции Перерва МЦД-2. Пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами. Все варианты проезда разместят на плакатах, которые можно найти на станциях.

Между тем на северо-востоке столицы на Полярной улице возводят новостройку по программе реновации. В доме будет 13 этажей и 168 квартир. Сдаваться они будут уже с отделкой. Для удобства жильцов обустроят подземную автостоянку. Территорию вокруг здания благоустроят – установят освещение, разобьют газоны и организуют еще одну парковку, а также пешеходные зоны и проезды.

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