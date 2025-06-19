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19 июня, 10:45

Город

По реновации построят еще 23 жилых дома в 13 районах Москвы

По реновации построят еще 23 жилых дома в 13 районах Москвы

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Еще 23 жилых дома построят в 13 районах Москвы в рамках программы реновации. Подрядчики для проектирования и строительства жилья уже определены.

Площадь квартир всех домов составит более 380 тысяч квадратных метров. Большинство из них появится на месте старых домов первого периода строительства, которые будут снесены. Дома возведут по индивидуальным проектам с уникальными планировками и фасадными решениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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