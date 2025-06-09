Москвичи старшего поколения улучшили показатели памяти до 30% благодаря нейротренировкам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве подвели первые итоги программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах московского долголетия. Занятия позволили участникам увеличить показатели памяти, внимания и мышления до 30 процентов. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет. И чтобы сохранять в старшем возрасте хорошее самочувствие и жить активно, интересно и качественно, важно не только поддерживать физическую активность, но и тренировать когнитивные функции мозга", – отметила вице-мэр.

Ракова напомнила, что программа, созданная совместно с Федеральным медико-биологическим агентством РФ, была запущена 2 месяца назад. По ее словам, за это время курс стал одним из самых востребованных. С марта к программе присоединились свыше 30 тысяч человек.

"При этом мы видим не только положительные отклики самих участников, но и объективные данные эффективности программы. Максимально положительные изменения в показателях производительности мозга доходили до 30% и более", – уточнила заммэра.

В начале курса "Нейротренировки когнитивных навыков" участники проходят тестирование, после чего могут наблюдать за своим прогрессом в динамике. В конце цикла участник получает заключение с данными о том, как улучшились показатели памяти, внимания и мышления.

В свою очередь, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Всеволод Белоусов заявил, что результаты участников, которые прошли целый курс нейротренировок, показывают положительную динамику. У некоторых уровень внимания достиг 30,33, 28,51 и 27,5%, а показатель памяти – 25,99, 24,51 и 23,97%. Кроме того, показатель мышления составил 34, 26,04 и 25,09%. По его словам, поддерживать результат в будущем помогут разные занятия "Московского долголетия".

Ранее сообщалось, что для "Московского долголетия" и соцсети "Одноклассники" открыли образовательный курс "Школа блогинга для 55+". В рамках этого курса москвичи старшего поколения смогут научиться вести личный блог. Эксперты расскажут участникам, как создать интересный блог, привлечь большую аудиторию и заинтересовать подписчиков.