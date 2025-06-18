МЧС: грозы и ливни ожидаются в Москве до середины дня 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Грозы и ливни ожидаются в течение ближайшего часа в Москве. Такие погодные условия сохранятся до 12:00 четверга, 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Из-за прогнозируемой синоптиками Росгидромета непогоды ведомство посоветовало автомобилистам снизить скорость на дорогах, увеличить дистанцию с другими транспортными средствами и избегать резких маневров.

Пешеходам столичное управление МЧС России порекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичи и гости столицы могут обратиться за помощью по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве продлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 19 июня. Предупреждение распространяется и на Подмосковье, там оно будет актуально до 13:00 того же дня.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улицах столицы постоянно дежурят аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Кроме того, в местах возможного скопления воды задействованы специалисты и техника ГУП "Мосводосток".

По прогнозам синоптиков, пик холодной погоды в столице ожидается 20 июня. Утром в этот день столбик термометра опустится до 10–12 градусов, а днем он поднимется до 16–18 градусов.