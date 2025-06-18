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18 июня, 16:41

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы и ливня продлен в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве до 00:00 четверга, 19 июня, продлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, ливня и ветра, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Подмосковье до 13:00 того же дня.

До конца среды, 18 июня, в столице ожидается непогода. В связи с этим горожан призвали не укрываться под деревьями, обходить шаткие конструкции и парковать автомобили в безопасных местах.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство заступили аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Также в местах возможного скопления воды работают специалисты и техника ГУП "Мосводосток".

Пик холодной погоды в Москве ожидается 20 июня. Температура утром в этот день окажется в пределах 10–12 градусов, днем – 16–18 градусов.

Москвичам рассказали о погоде 19 июня

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