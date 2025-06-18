Ливень, гроза и ветер задержатся в Москве до конца дня 18 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие два часа с сохранением до конца дня в Москве прогнозируются ливень, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с непогодой министерство рекомендовало горожанам парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем, а также не оставлять детей без присмотра. При необходимости москвичи могут позвонить по номерам 101 и 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Комплекс горхозяйства столицы призвал жителей быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать около них транспортные средства.

Пик холодной погоды в Москве ожидается 20 июня. По словам синоптика Михаила Леуса, температура утром в этот день окажется в пределах от 10 до 12 градусов, днем – от 16 до 18 градусов. В результате среднесуточная температура составит примерно 14 градусов при норме 18 градусов.