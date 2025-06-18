Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 19 июня, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Специалист объяснила, что в этот день погоду будет формировать обширная зона циклона. Несмотря на то что центр этой зоны будет над Сибирью, атмосферное давление в Москве упадет до 735 миллиметров ртутного столба, то есть до 980 гектопаскалей.

"А это значит, что возможно установление нового рекорда низкого давления", – написала Позднякова в своем телеграм-канале.

Самое низкое атмосферное давление 19 июня наблюдалось в 1978 году. Тогда оно составляло 980,7 гектопаскаля. Ожидается, что атмосферное давление в столице России вернется к норме лишь к выходным.

По данным синоптиков, 20-го числа в столице ожидается пик холодной погоды. Утром столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 18 градусов. В итоге среднесуточная температура будет в районе 14 градусов при норме в 18. Также в этот день ожидаются дожди с ветром.

