Москвичей призвали к внимательности за рулем из-за дождя и грозы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Столичных водителей призвали к внимательности за рулем из-за дождя и грозы, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно прогнозам синоптиков, непогода с сильным ветром до 15 метров в секунду задержится в Москве до конца дня среды, 18 июня.

В связи с этим автомобилистов попросили не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров. Водителям рекомендовали быть аккуратными во время проезда по подъемам и спускам с мостов и эстакад, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

"Это сделает поездку безопасной и комфортной для вас и других участников движения", – говорится в сообщении.

Круглосуточный контроль за дорожной ситуацией осуществляет Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. В случае обнаружения поврежденного знака или светофора жители и гости Москвы могут обратиться по номеру 3210.

Во второй половине текущей недели температура в столице будет ниже климатической нормы. В среду, 18 июня, с запада приблизится холодный атмосферный фронт.

Пик холодной погоды в Москве ожидается в пятницу, 20 июня. Утром столбик термометра покажет до плюс 10–12 градусов, днем воздух прогреется до 16–18 градусов. Таким образом, среднесуточная температура составит примерно 14 градусов при норме в 18 градусов.