Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Согласно данным синоптиков, в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду", – уточнил вице-мэр.

На фоне неблагоприятных погодных условий аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят на улицах Москвы в круглосуточном режиме.

Кроме того, специалисты уже проверили системы водоотведения, заранее организовали работы по очистке водоприемных решеток, компонентов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.

Комплекс уточнил, что на местах возможного скопления воды находятся бригады и техника ГУП "Мосводосток". Кроме того, дополнительно были задействованы перекачивающая техника дорожных служб и инженерных организаций.

Вместе с тем ведомство принимает необходимые меры, направленные на защиту зданий жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся сооружений от порывов ветра.

"Под особым контролем – функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой горожан призвали к внимательности. Москвичам посоветовали соблюдать правила личной безопасности, а также не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них автомобили. Также водителям рекомендовали проявлять аккуратность за рулем, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Ливень, гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, задержатся в Москве до конца дня 18 июня. При необходимости жители могут позвонить по номерам 101 и 112, а также единому телефону доверия МЧС 8 (495) 637-31-01.

Холодная погода в Москве достигнет пика 20 июня. В утренние часы этого дня температура окажется в пределах от 10 до 12 градусов, днем – от 16 до 18 градусов.