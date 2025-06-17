"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появится в Тимирязевском районе

Автобусы и электробусы в Тимирязевском районе поедут в 2 раза быстрее благодаря выделенной полосе, которая появится на пересечении улиц Большая Академическая и Прянишникова.

Выделенные полосы протянулись в столице уже на 500 километров. Они позволяют сократить время в пути, а также снижают количество аварий с участием общественного транспорта. Также эти полосы используют скорая помощь, пожарная служба и прочий спецтранспорт.

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