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17 июня, 05:30

Транспорт

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появится в Тимирязевском районе

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появится в Тимирязевском районе

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Автобусы и электробусы в Тимирязевском районе поедут в 2 раза быстрее благодаря выделенной полосе, которая появится на пересечении улиц Большая Академическая и Прянишникова.

Выделенные полосы протянулись в столице уже на 500 километров. Они позволяют сократить время в пути, а также снижают количество аварий с участием общественного транспорта. Также эти полосы используют скорая помощь, пожарная служба и прочий спецтранспорт.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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