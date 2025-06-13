"Мой район. Новости": участники "Московского долголетия" могут освоить садоводство

В районе Южное Медведково участники проекта "Московское долголетие" занимаются садоводством. В клубе "Первоцвет" они выращивают рассаду, ухаживают за растениями и обмениваются опытом. Здесь можно узнать о сезонных посадках, научиться ландшафтному дизайну и освоить полезные лайфхаки.

Например, как сделать простую систему автополива – особенно актуально в отпускной период. Атмосфера в клубе теплая и дружественная. Участники отмечают, что садоводство дает моральное удовлетворение, а растения заряжают энергией.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".