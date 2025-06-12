Путин: бессмертие России заключается в ее победах

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Бессмертие России заключается в ее победах, которые были достигнуты, невзирая на тяжелые испытания. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с участниками программы "Время героев" в Кремле.

Российский лидер рассказал, что провел встречу с писателем Александром Прохановым, который назвал смыслом Дня России бессмертие. Однако, добавил глава РФ, такая характеристика может относится не только к празднику 12 июня, но и ко всей стране.

"Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания. А бессмертие это выражается в победах нашей страны", – подчеркнул Путин.

Также президент рассказал, почему программу назвали именно "Время героев". По его словам, на этапе создания планировалось показать ее суть, то есть чтобы будущее России было связано с такими людьми, как герои специальной военной операции.

Кроме того, эти люди также прокладывают путь к победам России, отметил глава РФ и добавил, что в настоящий момент бойцы СВО выполняют свой долг перед страной, находясь на фронте.

Вместе с тем Путин обратил внимание присутствующих на высокое качество кадрового состава российской армии, которое подтвердили участники программы. Он также уточнил, что командиры проходят достаточно сложные испытания "Времени героев".

Ранее президент назвал создание условий для самореализации участников спецоперации важной задачей. Он отметил, что российские власти постоянно стремятся создать лучшие условия для этого. Также Путин называл бойцов СВО элитой и "золотым фондом" страны, добавив, что им можно доверить будущее государства.