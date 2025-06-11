Путин поставил задачи в рамках госпрограммы вооружений до 2036 года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин предложил обсудить ключевые параметры новой государственной программы вооружений (ГПВ) на срок до 2036 года. Об этом он заявил, открывая тематическое совещание.

По словам президента, данный документ на период с 2027 по 2036 год будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации России, то есть для вооруженных сил, войск и воинских подразделений в спецслужбах и ведомствах.

Путин поручил в новой ГПВ максимально использовать опыт применения вооружений в зоне СВО. Задача – сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе перспективных, подчеркнул он.

"В апреле этого года мы обсуждали, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд", – добавил глава государства.

Помимо прочего, Путин поручил уделить особое внимание в новой ГПВ ядерной триаде, которая была и остается гарантией суверенитета страны. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, отметил он.

Президент также указал на необходимость планирования средств на базы и аэродромы, чтобы новые системы вооружений не ставили в чистом поле.

"Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой", – сказал он, указав также на необходимость предусмотреть меры по модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения.

Отдельное внимание президент России обратил на важность повышения экспортного потенциала российского вооружения. В первую очередь он выделил образцы, которые прошли испытания и показали эффективность на полигоне и в реальных боевых действиях.

Ранее Путин отмечал, что будущее мирового рынка вооружений стоит за передовыми разработками, включая искусственный интеллект. Он распорядился уделить внимание новым образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам, роботизированным воздушным, наземным, морским и подводным аппаратам. Путин уточнил, что в этой отрасли разворачивается сильная конкуренция, к которой России должна быть готова.