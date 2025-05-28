Медведев призвал закрепить хорошую тенденцию по комплектованию ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал закрепить хорошую тенденцию по комплектованию Вооруженных сил России (ВС РФ) контрактниками. Такое заявление он сделал в ходе совещания по вопросам доукомплектования, видеозапись которого опубликована на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Как отметил Медведев, с начала года в воинские части ВС РФ прибыли почти 175 тысяч военнослужащих. Также в добровольческие подразделения были приняты более 14 тысяч человек.

По словам политика, у противников России ситуация принципиально иная.

"В общем, это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту", – заключил Медведев.

Ранее Владимир Путин восхитился числом добровольцев, приходящих в Вооруженные силы России. По его словам, ежемесячно их количество достигает 50–60 тысяч человек.

Внутренняя мобилизация каждого человека и общества в целом является главным приоритетом для России в нынешних условиях, подчеркнул президент.

В противовес он указал на принудительную мобилизацию на Украине, где граждан отлавливают "как собак" на улицах. В результате месячные показатели не превышают 30 тысяч человек, в то время как в ВС РФ люди идут сами.