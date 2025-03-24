В ракетных войсках РФ начались плановые комплексные проверки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В российских ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в рамках проверок в Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях пройдут командно-штабные учения. В свою очередь, полки ПГРК "Ярс" выведут на полевые позиции. Также части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите.

Минобороны добавило, что военнослужащие изучат вопросы работы системы обучения подчиненных воинских частей.

В настоящее время уже проведена проверка готовности личного состава дежурных смен к несению боевого дежурства. Между тем в других ракетных соединениях объединений контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проводятся под руководством командиров.

Ранее стало известно, что России и Белоруссии проведут учения "Запад-2025" в середине сентября 2025 года. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявлял, что учение будет крупным, всего в нем примут участие свыше 13 тысяч человек. Он подчеркивал, что государство вырабатывает позицию по приглашению государств – членов ОБСЕ на учения. При этом Ревенко не смог ответить, будут ли на "Запад-2025" приглашены страны, негативно относящиеся к Венскому документу 2011 года.

