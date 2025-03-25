Путин назвал острым вопрос ротации российских военнослужащих на передовой

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Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре назвал острым вопрос ротации российских военнослужащих, которые первыми отправились на СВО.

"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – сказал президент.

Как отметил российский лидер, многие ушедшие на СВО по мобилизации россияне стали профессиональными военными и полноценными боевыми единицами.

"Они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимается военными технологиями в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы спецоперации смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В свою очередь, кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. До этих нововведений граждане должны были подать заявление, чтобы получить свое удостоверение. Теперь воинская часть, на базе которой сформировали добровольческое объединение, должна будет в беззаявительном порядке передавать все нужные документы в военкоматы регионов, на территории которых доброволец числится на воинском учете.