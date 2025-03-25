ГД приняла в I чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. Об этом говорится в электронной базе ГД.

По закону за несообщение военкомату о своем переезде на новое место на срок более 3 месяцев без смены регистрации гражданину грозит административный штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Законопроектом предлагается увеличить санкцию до 10–20 тысяч рублей.

Ранее россиян оповестили о значительных изменениях в весеннем призыве, который начнется с 1 апреля 2025 года. Ключевые изменения включают расширение списка профессий для альтернативной службы, активное использование электронных повесток и запуск единого реестра призывников в тестовом режиме.

Кроме того, военкоматы получат право автоматически призывать граждан, признанных годными, в течение года после принятия решения, если они не были отправлены на службу из-за нехватки мест.

