Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра, которые ожидаются в пятницу и субботу, 13 и 14 июня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По прогнозам, со второй половины дня пятницы и до утра субботы в столичном регионе не исключены дождь, местами сильный, а также гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.

"За указанный период может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы", – отметил Бирюков.

В связи с этим аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов заступили на круглосуточное дежурство. Кроме того, специалисты заранее проверили системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажа, ливневых стоков и колодцев.

Там, где возможно скопление воды, разместились аварийные бригады с водооткачивающей техникой. Также в столице приняли меры для защиты сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

"Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", – добавил заммэра.

В СМИ и на городских информационных табло теперь транслируются предупреждения об ухудшении погоды. Также в пятницу сотрудники пожарно-спасательного гарнизона будут предупреждать людей в зонах отдыха и городских парках.

Ранее в столичном управлении МЧС уже рассказывали о непогоде, которая ожидается в столице 13 и 14 июня. Специалисты призывали горожан и гостей города обходить рекламные щиты и нестабильные конструкции на улице, а также не оставлять детей без присмотра. При этом автомобилистам было рекомендовано быть внимательными и не парковаться в опасных зонах.

