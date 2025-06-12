Путин заявил, что работа с детьми наиболее сложная и ответственная

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Работа с детьми – это наиболее сложный и ответственный труд, поскольку с заложенными в детском возрасте ценностными ориентирами человек идет по жизни, заявил Владимир Путин во время встречи с участниками программы "Время героев" в Кремле.

Как отметил президент России, благодаря этим ориентирам человек создает вокруг себя ауру и атмосферу, а также передает свои ценности и другим.

Присутствующий на встрече участник программы поведал российскому лидеру, что после ранения на поле боя находился в больнице. Пока он был в коме, его супруга ждала новостей о здоровье мужа под окнами больницы.

"Вот это значит, что ваши родители в свое время даже не читая нравоучения, а просто своим примером закладывали в вас соответствующие ценности", – ответил Путин.

Вместе с тем он заявил, что для участников спецоперации работа с младшим поколением является ключевым направлением деятельности в любое время и в любом месте.

В ходе встречи глава РФ также рассказал, что бессмертие России заключается в ее победах, которые были достигнуты, невзирая на тяжелые испытания. Он уточнил, что путь к победам страны прокладывают бойцы СВО, и добавил, что они в настоящий момент выполняют свой долг перед страной, находясь на фронте.