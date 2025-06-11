Замминистра просвещения РФ Бугаев: переход на электронные учебники в школах недопустим

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Замминистра просвещения РФ Александр Бугаев назвал недопустимым абсолютный переход на электронные учебники в российских школах. Об этом он сообщил во время правительственного часа "Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта" в Госдуме, передает РИА Новости.

Бугаев напомнил, что цифровые устройства используются в образовательных учреждениях лишь как дополнительные. Именно поэтому школьники продолжат обучение по традиционным учебникам. Замминистра просвещения РФ напомнил, что используемые для учебы средства регламентируются санитарными нормами.

Ранее в Москве были утверждены планы развития цифровой экосистемы образования. По словам Сергея Собянина, планируется расширить возможности сервиса "Цифровой учитель", который помогает устранять пробелы в знаниях учеников.

Кроме того, мэр рассказал о будущем развитии сервисов для профориентации старшеклассников, интеграции колледжей города в единую цифровую среду и продолжении внедрения "Московской электронной школы" в российских регионах.

