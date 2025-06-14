Сокольническую линию метро продлят до Ярославского района

В Москве началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро. Он пройдет через Ярославский район и включит станции "МГСУ" и "Ярославская". Это позволит сократить путь до метро для тысяч жителей – сейчас ближайшая станция для них находится на ВДНХ.

Новый участок протяженностью 8,5 километра пройдет под территорией национального парка "Лосиный Остров", не затрагивая его экосистему. Строительство улучшит транспортную доступность одного из крупнейших вузов страны и повысит привлекательность района.

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