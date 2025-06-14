Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 09:15

Транспорт

Сокольническую линию метро продлят до Ярославского района

Сокольническую линию метро продлят до Ярославского района

Россия приостановила полеты над странами Ближнего Востока из-за обострения конфликта

В Домодедово сократился пассажиропоток из-за отмен рейсов на Ближний Восток

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Авиакомпании flydubai и Air Arabia отменили рейсы из Москвы

Авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

FlyDubai отменила все рейсы из Москвы в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке

На теплоходе "Михаил Булгаков" произошло массовое отравление пассажиров

Российское посольство в ОАЭ сообщило, что контролирует ситуацию с отмененными рейсами

Юристы рассказали, что пассажиры круизов могут требовать компенсацию за ухудшение здоровья

В Москве началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро. Он пройдет через Ярославский район и включит станции "МГСУ" и "Ярославская". Это позволит сократить путь до метро для тысяч жителей – сейчас ближайшая станция для них находится на ВДНХ.

Новый участок протяженностью 8,5 километра пройдет под территорией национального парка "Лосиный Остров", не затрагивая его экосистему. Строительство улучшит транспортную доступность одного из крупнейших вузов страны и повысит привлекательность района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоДмитрий КозачинскийАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика