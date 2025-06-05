Новости Москвы: первую судостроительную верфь возводят в столице

В Москве возводят первую судостроительную верфь. Предприятие расположено в районе Нагатинской набережной. Верфь будет автоматизированной и одной из самых современных в мире. Там смогут ремонтировать и собирать электросуда, которые планируют запускать на речных круглогодичных маршрутах.

Несколько пилонов восстановят на станции "Белорусская" Кольцевой линии метро. Это массивные колонны, которые находятся на платформе. Они облицованы мрамором, украшены орнаментами и настенными светильниками. В ходе работ бережно отполируют мрамор, восстановят лепнину и детали.

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