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05 июня, 16:30

Транспорт

Новости Москвы: первую судостроительную верфь возводят в столице

Новости Москвы: первую судостроительную верфь возводят в столице

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В Москве возводят первую судостроительную верфь. Предприятие расположено в районе Нагатинской набережной. Верфь будет автоматизированной и одной из самых современных в мире. Там смогут ремонтировать и собирать электросуда, которые планируют запускать на речных круглогодичных маршрутах.

Несколько пилонов восстановят на станции "Белорусская" Кольцевой линии метро. Это массивные колонны, которые находятся на платформе. Они облицованы мрамором, украшены орнаментами и настенными светильниками. В ходе работ бережно отполируют мрамор, восстановят лепнину и детали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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