Речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ улучшит транспортную доступность для 55 тыс москвичей

Новый регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ свяжет четыре района столицы: Таганский, Даниловский, Южнопортовый и Замоскворечье. Благодаря этому более 55 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости от причалов, будут обеспечены улучшенной транспортной доступностью.

Ожидается, что электросуда начнут курсировать по этому маршруту до конца 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.