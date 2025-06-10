Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 13:15

Транспорт

Речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ улучшит транспортную доступность для 55 тыс москвичей

Речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ улучшит транспортную доступность для 55 тыс москвичей

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Новый регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ свяжет четыре района столицы: Таганский, Даниловский, Южнопортовый и Замоскворечье. Благодаря этому более 55 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости от причалов, будут обеспечены улучшенной транспортной доступностью.

Ожидается, что электросуда начнут курсировать по этому маршруту до конца 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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