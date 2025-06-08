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08 июня, 08:00

Транспорт

"Мой район. Новости": на Чистопрудном бульваре реконструировали трамвайный разворот

"Мой район. Новости": на Чистопрудном бульваре реконструировали трамвайный разворот

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На Чистопрудном бульваре завершили реконструкцию трамвайного разворота. Теперь он будет частью строящейся трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистых прудов.

После обновления у разворотной линии появились специальные стрелочные переводы. Они позволят трамваям переходить с главного пути на примыкающие с автоматическим переводом направления движения. Протяженность уложенного пути на бульваре составляет около 110 метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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