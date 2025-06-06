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06 июня, 07:15

Транспорт

Трамваи временно не будут курсировать между станциями "Авиамоторная" и "Шоссе Энтузиастов"

Трамваи временно не будут курсировать между станциями "Авиамоторная" и "Шоссе Энтузиастов"

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Трамваи не будут ходить между станциями метро "Авиамоторная" и "Шоссе Энтузиастов" по выходным, начиная с 7 июня. Это связано с ремонтом путей.

На время изменений составы поедут по маршрутам № 2 – от Курского вокзала до ДК "Компрессор", № 12 – от остановки "Восточное Измайлово" до МЦД Новогиреево, а также № 37 – от "Каланчевской" до МЦК Угрешская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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