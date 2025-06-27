Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Самолет, следующий в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи с бортом, прибывшим из Норильска. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали. Сочинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, по ее итогам будет рассмотрен вопрос и необходимости принятия мер реагирования.

Ранее вертолет Ми-8Т вынужденно приземлился в Ржевском муниципальном округе Тверской области. По предварительной информации, в двигатель попала птица.

Всего в воздушном судне было шесть человек, они не пострадали. Устанавливаются повреждения борта и выясняются обстоятельства инцидента.

