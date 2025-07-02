Автобусы временно заменят трамваи между метро "Красносельская" и Белорусским вокзалом

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Компенсационные автобусы будут временно ходить вместо трамваев между станцией метро "Красносельская" и Белорусским вокзалом с 10 июля, передает портал мэра и правительства столицы.

Изменения в движении городского транспорта связаны со строительством нового перекрестка на пересечении улиц Каланчевской и Маши Порываевой. В общей сложности корректировка коснется пяти маршрутов.

На протяжении 28 дней наземный рельсовый транспорт не будет ходить и в районе Российского университета транспорта (МИИТ) и станции метро "Новослободская".

Согласно новому расписанию, трамвай, следующий маршруту № 7, будет курсировать от "Бульвара Рокоссовского" до "Сокольников", а № 9 – временно не будет работать.

Вместе с тем трамваи № 13 и 50 объединятся в маршрут № 13+50. Он будет проложен от Метрогородка через "Красносельскую", "Бауманскую" и "Авиамоторную" до ДК "Компрессор". Кроме того, маршрут № 37 будет курсировать от станции Новогиреево (МЦД-4) до Лефортовского моста.

Вместо трамваев запустят компенсационный транспорт. В частности, автобус № 07 будет курсировать от станции метро "Сокольники" до Белорусского вокзала, а маршрут электробуса С510 продлят от Тихвинской улицы до "Новослободской".

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться автобусами Т88, Т22 и 604, музейным троллейбусом Т и метро.

Горожан просят планировать поездки с учетом временных ограничений и следить за обновлениями в телеграм-канале столичного Дептранса, на сайте Московского метрополитена и на других ресурсах транспортного комплекса столицы. Информацию также можно будет найти на остановках трамваев.

После окончания работ на площади трех вокзалов в столице впервые появится трехпутный трамвайный перекресток, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые пути позволят разделить маршруты, идущие к станциям метро "Проспект Мира" и "Чистые пруды". Проект реализуется в рамках строительства нового участка проспекта Академика Сахарова.

"Строительство трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова – крупнейший проект развития трамвайной сети за последние десятилетия, который реализуется в соответствии с задачей Сергея Собянина", – указал вице-мэр.

По его словам, это позволит разгрузить станции метро "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий на 10%. Кроме того, на новом участке появятся удобные остановки, а также будет организована короткая пересадка с трамваев на две линии МЦД.

С 5 июля в Москве также изменятся несколько маршрутов наземного транспорта. Автобус М27 будет следовать до станций метро и соцобъектов в районе Теплый Стан. Маршрут автобуса № 170 скорректируют в Бескудниковском бульваре и Дегунинском проезде.

Автобусы № 466 и 477 на улице Летчика Осканова будут следовать по новой полосе с остановкой у метро "Верхние Лихоборы". В районе улицы Цюрупы автобусы № 113, 121, 153 ускорят движение до метро "Профсоюзная", а № 228 и С724 будут следовать до "Улица Головачева".