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01 июля, 07:45

Транспорт

В Москве появилось новое приложение для аренды велосипедов и электроскутеров

В Москве появилось новое приложение для аренды велосипедов и электроскутеров

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В Москве стало доступно новое мобильное приложение для аренды велосипедов и электроскутеров – "Моспрокат". Скачать сервис можно в App Store. Приложение отличается простотой использования: на интерактивной карте отображаются ближайшие транспортные средства и парковки, предусмотрены фильтры для поиска самых заряженных электровелосипедов, а также настройка режима мотора на моделях 2.0.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, на сегодняшний день пользователям устройств на iOS доступны более 9 тысяч электровелосипедов 2.0 и 300 электроскутеров. Все велосипеды работают на отечественном программном обеспечении, интегрированном с ключевыми городскими сервисами. Решения разработаны российскими инженерами и обеспечивают стабильную и безопасную работу сервиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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