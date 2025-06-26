Электроскутеры "Велобайк" с интеллектуальной системой безопасности появились в столице

В рамках сервиса "Велобайк" в Москве доступны 300 новых электроскутеров, оборудованных госномерами и интеллектуальной системой безопасности. Найти точки проката можно через мобильное приложение – скутеры отмечены отдельным значком.

Прокат работает по тем же тарифам, что и электровелосипеды последней версии. Минимальный возраст пользователя – 18 лет. Каждая модель оснащена электродвигателем мощностью 250 ватт, мягким сидением и корзиной для сумок. Интеллектуальные модули автоматически ограничивают скорость до 20 километров в час, а на дисплее отображаются данные о заряде и скорости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.