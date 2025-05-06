Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 12:15

Транспорт

Операторы кикшеринга предложили верифицировать пользователей через "Госуслуги"

Операторы кикшеринга предложили верифицировать пользователей через "Госуслуги"

Для аренды электросамокатов могут ввести верификацию через "Госуслуги"

В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 мая

Участок трассы М-11 сделают бесплатным 9 мая

Пассажиры оценили удобство крытого перехода между станциями метро "Текстильщики"

График движения поездов МЦД-4 изменится с 8 по 11 мая

Кикшеринговые сервисы ограничат поездки по центру Москвы в майские праздники

Сервисы кикшеринга ограничили движение самокатов в центре Москвы

"Мой район. Новости": панорамный мост связал две станции метро "Текстильщики"

Для водителей электросамокатов могут ввести новые ограничения в России. Они касаются верификации перед тем, как получить транспорт в аренду.

Представители кикшеринговых компаний предложили верифицировать пользователей через портал "Госуслуги". Они считают, что такая мера позволит сократить количество случаев, когда самокаты берут на прокат, несмотря на ограничения по возрасту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика