Операторы кикшеринга предложили верифицировать пользователей через "Госуслуги"

Для водителей электросамокатов могут ввести новые ограничения в России. Они касаются верификации перед тем, как получить транспорт в аренду.

Представители кикшеринговых компаний предложили верифицировать пользователей через портал "Госуслуги". Они считают, что такая мера позволит сократить количество случаев, когда самокаты берут на прокат, несмотря на ограничения по возрасту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.