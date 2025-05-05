05 мая, 23:15Транспорт
Сервисы кикшеринга ограничили движение самокатов в центре Москвы
Сервисы кикшеринга ограничили движение самокатов в центре Москвы. Красные зоны введены на Садовом кольце, Новом Арбате, Петровке, Тверской улице и на острове Балчуг.
Под ограничения подпали Волгоградский проспект и набережные. Среди них – Кремлевская, Москворецкая и Котельническая.
Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы. На этих улицах 7 и 9 мая перекроют движение автомобилей, запретят парковки и закроют подземные переходы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.