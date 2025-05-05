Сервисы кикшеринга ограничили движение самокатов в центре Москвы. Красные зоны введены на Садовом кольце, Новом Арбате, Петровке, Тверской улице и на острове Балчуг.

Под ограничения подпали Волгоградский проспект и набережные. Среди них – Кремлевская, Москворецкая и Котельническая.

Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы. На этих улицах 7 и 9 мая перекроют движение автомобилей, запретят парковки и закроют подземные переходы.

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