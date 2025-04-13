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13 апреля, 09:15

Транспорт

Самолет Superjet 100 покорил новую высоту

Самолет Superjet 100 покорил новую высоту

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Самолет Superjet 100 покорил новую высоту. Лайнер с полностью отечественными системами и русско-французскими двигателями поднялся на 12 тысяч 200 метров. Это предельная высота для данного типа воздушных судов.

Полет длился около трех часов, все системы и программное обеспечение отработали штатно. Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Параллельно продолжаются тесты полностью российских двигателей ПД-8 на постоянных и переменных режимах. По словам специалистов, они показывают стабильную работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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