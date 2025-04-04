Трамваи не будут ходить в район Медведково по выходным с 5 апреля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Горожане не смогут воспользоваться трамваями, следующими в столичный район Медведково, с 5 апреля, предупредила пресс-служба Дептранса.

Изменения в расписании коснутся только выходных дней, уточнили в ведомстве, пояснив, что они связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Менжинского. В будние дни трамваи будут ходить по обычному маршруту.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Из-за изменений трамваи № 17 будут курсировать по укороченному маршруту от остановки "Останкино" до улицы Сельскохозяйственной. При этом остановка "Сельскохозяйственная улица" в направлении "Медведкова" будет работать только для посадки пассажиров в сторону станции метро "ВДНХ".

Вместо трамваев горожанам предлагается воспользоваться автобусом № 017, который следует от главного входа ВДНХ до остановки "Медведково".

Ранее в столице стартовали работы по устройству новой трамвайной линии в Красносельском и Басманном районах. Она соединит станцию метро "Чистые пруды" и будет пролегать по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова.

В зону работ войдут участки улиц Каланчевской, Краснопрудной, Чистопрудного и Сретенского бульваров, а также участки Комсомольской площади. Специалисты уберут почти 50 километров воздушных проводов в кабельную канализацию, расширят тротуары до 3–6 метров и заменят их покрытие, благодаря чему общая площадь пешеходной зоны составит свыше 27 тысяч "квадратов".

