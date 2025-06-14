В Москве запустили новый веломаршрут по историческому центру

В центре столицы появился новый веломаршрут, который проложен по улочкам с богатой историей. Теперь можно проехать на велосипеде от Донской площади до Большой Ордынки – это около восьми километров по специально выделенным дорожкам.

Маршрут проходит через знаковые места, отражающие культурные и архитектурные изменения Москвы. По словам экспертов, такая поездка может стать не просто прогулкой, но и полноценной экскурсией: на маршруте предусмотрены аудиогиды, рассказывающие о достопримечательностях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.