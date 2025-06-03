03 июня, 09:44Транспорт
Москвичи смогут арендовать велосипеды со скидкой 70%
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Городской прокат "Велобайк" подготовил специальное предложение в честь Международного дня велосипеда, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Москвичи и гости столицы могут приобрести тариф "Месяц" со скидкой 70%. Такой бонус – возможность сэкономить, приобщиться к велопоездкам и лично убедиться, насколько они удобные, быстрые и экологичные", – приводит слова вице-мэра пресс-служба столичного Дептранса.
Ликсутов добавил, что тариф "Месяц" распространяется на все 9 тысяч городских велосипедов. Он будет стоить 49 рублей вместо 179, а стоимость 1 минуты поездки составит 5 рублей вместо 6.
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Тариф предоставляет неограниченное число поездок с бесплатным стартом и будет действовать 30 дней с момента оплаты. Приобрести его можно только 3 июня.
Ранее в Москве завершили оснащение электровелосипедов 2.0 государственными номерами. Это позволяет фиксировать нарушения с помощью камер. Госномера получили 36 тысяч городских велосипедов "Велобайк". Крепления изготовлены в России из переработанного пластика.
Москвичи смогут купить велосипеды сервиса "Велобайк"