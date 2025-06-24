Промышленная инфраструктура ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличится в 3,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" объединяет 10 площадок, на которых локализовано более 220 высокотехнологичных предприятий. В будущем ее промышленная инфраструктура увеличится в 3,5 раза, сообщает газета "Ведомости".

За последние годы резиденты ОЭЗ представили ряд прорывных разработок, включая применение искусственного интеллекта, лазерные технологии и робототехнику.

Компания "Хайтэк", базирующаяся на площадке "Печатники", в этом году создала первый в России аппаратный ИИ-ускоритель LinQ HPS для высокоплотных вычислений. Его пиковая производительность оценивается в 960 триллионов операций в секунду.

По словам гендиректора компании Андрея Панкова, такая разработка будет применятся в видеоаналитике, здравоохранении, промышленной безопасности. Также она поможет исключить риски, связанные с внезапным отключением сервисов, принудительной блокировкой, потерями или искажениями данных.

"Линейка ИИ-ускорителей LinQ представляет собой комплексное решение задач национальной безопасности в сфере ИИ-вычислений, обеспечивая полный технологический суверенитет России", – отметил он.

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Хайтэк", ГТЛК и АО "Терра тех" подписали соглашение о сотрудничестве. Его ключевым направлением стала разработка передового бортового вычислительного комплекса. Панков назвал это важным шагом к полной технологической независимости в области георазведки.

Еще один резидент ОЭЗ, компания полного цикла "Лассард", специализируется на разработке и выпуске лазерных систем. В этом году компания создала ламинарную рабочую станцию, мощный, девятикиловаттный волоконный лазер и оптический стол с активной виброизоляцией.

"Новое оборудование ориентировано на импортозамещение и решает практические задачи предприятий в высокоточных отраслях", – сказал гендиректор компании Олег Нефедов.

Резидент ОЭЗ, занимающийся роботизированными системами, компонентами и программным обеспечением, "Технорэд" обладает свыше 20 уникальными запатентованными разработками. Например, роботизированная система по паллетированию и укладке может беспрерывно перекладывать грузы весом до 35 килограммов.

В рамках ПМЭФ-2025 между департаментом инвестиционной политики Москвы и компаниями "Технорэд", "Лассард" и "Некс-Т" было подписано соглашение о сотрудничестве.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в Москве формируются условия для развития и внедрения инновационных разработок. Он подчеркнул, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" все компании могут получить качественную производственную инфраструктуру, а резиденты – льготы.

Руководитель департамента добавил, что за все время существования ОЭЗ общая сумма вложений компаний в развитие промышленного потенциала города оказалась на уровне в 255 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва постоянно развивает собственные производственные комплексы. Это дает возможность поддерживать работу столичной инфраструктуры на самом высоком уровне.

Он отметил, что в апреле в столице начал работу завод по производству реагентов, которые очищают питьевую воду. По словам Собянина, он полностью покроет потребности "Мосводоканала".

