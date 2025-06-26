Работа Дворца госуслуг на ВДНХ будет ограничена 27 и 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дворец госуслуг на ВДНХ в Москве временно изменит график работы в пятницу и субботу, 27 и 28 июня, из-за городского праздника выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе офисов "Мои документы".

В частности, 27-го числа учреждение будет закрыто, а 28-го прием горожан будет вестись с 14:00 до 22:00.

Кроме того, по аналогичной причине с 05:00 27 июня по 14:00 28 июня территорию ВДНХ частично перекроют. Арка Главного входа и КПП "1-й Северный" будут закрыты для прохода, но все остальные входы продолжат функционировать в обычном режиме.

В связи с проведением Всероссийского выпускного бала ограничения в районе ВДНХ также охватят и движение транспорта. Например, в эти дни закроют участки Продольного, а также 1-го и 2-го Поперечных проездов. Кроме того, запрет распространится и на маршрут от улицы Бориса Галушкина до Продольного проезда.

Вместе с тем временные ограничения будут действовать и на нескольких улицах в центре мегаполиса. С 08:00 28 июня до 07:00 29 июня водители не смогут проехать по улице Ильинке на участках от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома № 5 на Красной площади.