Движение в центре Москвы будет ограничено из-за бала выпускников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несколько улиц будут перекрыты в центре Москвы 28 и 29 июня из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В период с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня водители не смогут проехать по улице Ильинке на участках от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома № 5 на Красной площади.

Кроме того, в субботу, 28 июня, с 15:00 до 19:30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Моховой улицы от дома № 1 до дома № 11, строения 1.

Также водителей предупреждают, что 28 июня с 00:01 и до завершения бала они не смогут припарковать свои транспортные средства на улице Ильинке. Ограничения коснутся участка от Новой до Красной площади.

Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршрут с учетом временных перекрытий.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ранее водителей предупреждали о временном ограничении движения в районе спорткомплекса "Лужники" из-за проведения концерта. С 27 по 28 июня с 08:00 до завершения мероприятия автомобилисты не смогут съехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Кроме того, с 20:00 до окончания концерта будет перекрыт проезд на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и в Проектируемом проезде № 2309. На некоторых участках автомобилисты также не смогут припарковать свои машины. В связи с введением ограничений водителей призвали быть внимательнее.

