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24 июня, 19:30

Общество

Необычные услуги начали предлагать на портале объявлений в преддверии выпускных

Необычные услуги начали предлагать на портале объявлений в преддверии выпускных

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"Спутник для выпускного вечера на прокат" – подобные услуги нашлись на популярном сайте по поиску объявлений. В частности, выпускник 2024 года предлагает девушкам сыграть роль их влюбленного парня в разделе услуг аниматоров.

Молодой человек также представил прайс. Например, прийти с букетом будет стоить 1 000 рублей, а сопровождение на вечернюю часть праздника обойдется в 8 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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