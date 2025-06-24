Необычные услуги начали предлагать на портале объявлений в преддверии выпускных

"Спутник для выпускного вечера на прокат" – подобные услуги нашлись на популярном сайте по поиску объявлений. В частности, выпускник 2024 года предлагает девушкам сыграть роль их влюбленного парня в разделе услуг аниматоров.

Молодой человек также представил прайс. Например, прийти с букетом будет стоить 1 000 рублей, а сопровождение на вечернюю часть праздника обойдется в 8 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.