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11 июня, 08:00

Общество

В Москве появилась услуга "свидание с ред флагом" за 35 тысяч рублей

В Москве появилась услуга "свидание с ред флагом" за 35 тысяч рублей

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В Москве на одном из сайтов объявлений появилась необычная услуга – "свидание с ред флагом". За 35 тысяч рублей актер обещает в ходе встречи демонстрировать все типичные "тревожные звоночки": опоздание, ревность, придирки, сравнение с бывшими.

Идея – показать, каким может быть действительно токсичный партнер, чтобы на фоне него нынешние отношения казались идеальными. Термины "ред флаги" и "грин флаги" пришли из интернета. Это условные сигналы в поведении партнера: красные – о недопустимых чертах, зеленые – о желательных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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