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14 мая, 07:15

Политика

В Госдуме предложили упростить смену управляющих компаний

В Госдуме предложили упростить смену управляющих компаний

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В России могут упростить процедуру смены управляющей компании в многоквартирных домах. В Госдуме предложили снизить минимальный кворум для принятия решений на общих собраниях собственников с 50 до 25%. Сейчас из-за низкой явки треть собраний признают несостоявшимися.

По словам экспертов, многие жильцы остаются пассивными, что мешает своевременно решать вопросы содержания дома. Чтобы избежать фальсификаций, планируется обязать проводить голосование в письменной форме или через специальную информационную систему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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