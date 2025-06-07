Более 14 тысяч человек пострадали в Турции в Курбан-байрам

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Свыше 14 тысяч человек в Турции получили ранения в первый день Курбан-байрама во время закалывания жертвенных животных. Об этом сообщил глава Минздрава Кемаль Мемишоглу в соцсети X.

Больше всего случаев зарегистрировано в Анкаре (1049), Стамбуле (753) и Конье (655). Мемишоглу отметил, что лучше доверить процесс закалывания животных профессионалам во избежание травм.

В пятницу, 6 июня, мусульмане отметили Ид аль-Адха, который также известен как Курбан-байрам. Это один из важнейших праздников в исламе, его история восходит к кораническому повествованию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который проявил покорность Аллаху, согласившись принести сына в жертву. В последний момент Аллах заменил жертву на барана, что стало символом милосердия и веры.

Мусульмане со всего мира отмечают праздник на протяжении нескольких дней. Например, в арабских странах Курбан-байрам длится не менее пяти дней, в других государствах – не менее трех дней.

Владимир Путин поздравил с праздником мусульман России, подчеркнув, что мусульманские организации активно участвуют в жизни России, уделяют внимание воспитанию молодого поколения и укреплению семейных ценностей в стране.