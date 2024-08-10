Визажист Никитина рассказала о правилах использования солнцезащитного крема в макияже

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Солнцезащитный крем нужно наносить после уходовых средств, но до нанесения косметики, рассказала Москве 24 профессиональный визажист Александра Никитина.

Она напомнила, что летом на улице даже в пасмурные дни важно защищать кожу с помощью солнцезащитного крема. Средства можно узнать по аббревиатуре SPF на баночке. Число после – степень защиты от UVB-лучей: чем оно больше, тем лучше. Тем, кто летом постоянно на улице, – например, загорает на пляже или работает на даче – рекомендуется выбирать крем с SPF-50. Тем же, кто на улице проводит не так много времени, подойдет крем с меньшим значением, отметила Никитина.

Также при выборе средства есть смысл поискать на упаковке значки, которые сообщают, что оно защищает и от лучей типа UVA. Это может быть надпись broad spectrum или PA ++ (чем больше плюсиков, тем выше защита, максимальное число – четыре), либо UVA в круге, рассказала эксперт.



Александра Никитина профессиональный визажист Солнцезащитный крем следует наносить после всех уходовых средств и до косметики. Перед выходом на улицу или нанесением тона нужно подождать, чтобы крем успел подсохнуть и создать защитный слой на коже. Смешивать с другими средствами в единую массу его не стоит, иначе снизится равномерность покрытия и качество защиты.

Наносить SPF-крем нужно обильно – значение защиты на этикетке достигается только при определенном объеме средства на коже.

"Чем тоньше слой крема, тем меньше защищена кожа от солнечного излучения", – пояснила Никитина.

Кроме того, его не стоит втирать в кожу – он должен скорее подсохнуть на ее поверхности. А косметические средства лучше наносить поверх вбивающими движениями, чтобы не испортить защитный слой, подчеркнула визажист.

Не стоит забывать также, что санскрин необходимо обновлять, так как часть крема просто стирается в течение дня, а сами фильтры ослабевают со временем. Во время отдыха на улице специалисты рекомендуют обновлять защиту каждые два часа. Если же день в основном проходит в помещении, то делать это следует лишь перед выходом на улицу – например, в конце рабочего дня перед дорогой домой, отметила эксперт.



Александра Никитина профессиональный визажист Чтобы обновить защиту, надо стереть старый слой и нанести новый. Но это легко, если мы не делали макияж. Когда же он есть, пригодится SPF-средство в спрее: его можно распылить на кожу поверх декоративной косметики. Как самостоятельное средство он недостаточно эффективен, но для поддержания уже созданной защиты подойдет.

А еще важно помнить, что солнцезащитные средства, как правило, имеют плотную текстуру и создают пленку на коже, и если тщательно не смывать крем перед сном, он может забить поры и привести к появлению воспалений на лице, предупредила визажист.

"Средняя степень защиты вроде SPF-30 достаточно легко смоется обычным средством для умывания и очищения кожи. А вот для SPF-50 рекомендую приобрести двухфазное или маслянистое средство для снятия косметики", – посоветовала Никитина.

Ранее эксперт рассказала, как подобрать тональное средство. При выборе оттенка она советовала тестировать крем не на руке, а на области нижней челюсти. Потому что кожа в этом месте обычно имеет средний оттенок, без более или менее загорелых участков.