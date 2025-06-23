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23 июня, 18:15

Общество

В Подмосковье появились осенние грибы

В Подмосковье появились осенние грибы

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Белые грибы и лисички начали появляться в столичном регионе – такое наблюдение зафиксировали ученые. Причиной стали похолодание и обильные осадки, которые сменили жару.

По данным Гидрометцентра, дожди сохранятся в течение всей рабочей недели. Как сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, в первой половине дня 24 июня температура поднимется до 21–23 градусов, но к вечеру снова ожидается облачность и осадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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