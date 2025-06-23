Синоптик объяснил похолодание в Центральной России

Центральная Россия до конца июня будет находиться на пути североатлантических циклонов, а это гарантирует столичному региону практически ежедневные дожди различной интенсивности, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ночные температуры будут колебаться в пределах 7–12 градусов, а дневные – в районе 18–23 градусов. Это на несколько градусов ниже летней климатической нормы.

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