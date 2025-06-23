Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 07:15

Общество

Синоптик объяснил похолодание в Центральной России

Синоптик объяснил похолодание в Центральной России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июня

Заммэра Петр Бирюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июня

Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Всероссийская акция "Минута молчания" пройдет в России в День памяти и скорби

Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби

В Москве стали популярны утренние вечеринки

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июня

Центральная Россия до конца июня будет находиться на пути североатлантических циклонов, а это гарантирует столичному региону практически ежедневные дожди различной интенсивности, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ночные температуры будут колебаться в пределах 7–12 градусов, а дневные – в районе 18–23 градусов. Это на несколько градусов ниже летней климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика