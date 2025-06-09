Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 07:45

Спорт

Падел-теннис стал новым спортивным трендом в Москве

Падел-теннис стал новым спортивным трендом в Москве

В Москве прошел "Красочный забег"

Центральные бульвары закрыли для автотранспорта из-за фестиваля "10 000 шагов"

Ораничения ввели в Москве в связи с фестивалем ходьбы и бега "10 000 шагов"

Свыше 10 тыс москвичей примут участие в "Красочном забеге"

Около 10 тыс москвичей пробегут по улицам города во время "Красочного забега"

В финале Roland Garros Кори Гауфф обыграла Арину Соболенко

В Москве пройдет "Красочный забег"

Первые патриотические лагеря открылись для столичных школьников

На "Сапсан-арене" открылся 10-й чемпионат мира среди артистов "Арт-футбол 2025"

Новый вид спорта – падел-теннис – стремительно набирает популярность в столице. Он сочетает элементы большого тенниса, настольного тенниса и сквоша. Для занятий не требуется специальная подготовка, освоить игру можно за несколько тренировок. Популярность падела объясняется не только простой техникой, но и возможностью заниматься на свежем воздухе в компании.

В Москве уже открыты площадки как платного, так и бесплатного формата. Попробовать падел можно в "Лужниках", а также на площадках проекта "Московские сезоны" – на улицах Авиационная, Матвеевская и Грекова. Корты работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Инструкторы помогут как новичкам, так и продвинутым игрокам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМитя КозачинскийРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика