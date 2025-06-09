Падел-теннис стал новым спортивным трендом в Москве

Новый вид спорта – падел-теннис – стремительно набирает популярность в столице. Он сочетает элементы большого тенниса, настольного тенниса и сквоша. Для занятий не требуется специальная подготовка, освоить игру можно за несколько тренировок. Популярность падела объясняется не только простой техникой, но и возможностью заниматься на свежем воздухе в компании.

В Москве уже открыты площадки как платного, так и бесплатного формата. Попробовать падел можно в "Лужниках", а также на площадках проекта "Московские сезоны" – на улицах Авиационная, Матвеевская и Грекова. Корты работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Инструкторы помогут как новичкам, так и продвинутым игрокам.

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