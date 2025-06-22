Новости регионов: акция "Свеча памяти" прошла во всех городах России

Акция "Свеча памяти", приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны прошла во всех регионах России. В 04:00 на площади Памяти Героев в Краснодаре зажгли свечи, при помощи них молодые люди у Стены памяти создали надпись "1941-1945 Кубань помнит!" в память о героях и жертвах Великой Отечественной войны. Огненная надпись состояла из 5 тысяч свечей.

В Улан-Удэ на мемориале Победы прошла Всероссийская акция, посвященная героям войны. После минуты молчания горожане возложили цветы. У танка, Вечного Огня и памятника маршалу Константину Рокоссовскому выставили почетный караул.

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